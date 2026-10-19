“Maravilla” Martínez llegará a Cutral Co para la última conferencia del año de Formar a los Formadores

El excampeón mundial de boxeo Sergio “Maravilla” Martínez estará en Cutral Co el próximo viernes 23 de octubre, en el marco de la última conferencia del año del programa Formar a los Formadores.
La actividad se realizará a partir de las 18:30 en el Gimnasio Municipal General Enrique Mosconi y contará con la presencia del reconocido boxeador argentino, una de las figuras más destacadas del deporte nacional.
El encuentro está destinado a la comunidad y tendrá entrada libre y gratuita, por lo que los asistentes podrán participar sin necesidad de abonar un ingreso.
La llegada de Martínez representa una oportunidad para escuchar la experiencia de un deportista que alcanzó la cima del boxeo internacional y que se convirtió en una referencia del deporte argentino.