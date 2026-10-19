Plaza Huincul: anuncian un corte programado de energía eléctrica para mañana martes

Copelco informó que mañana martes 20 de octubre se realizará un corte programado del suministro eléctrico en Plaza Huincul, debido a trabajos de despeje y mantenimiento de líneas de media tensión.
Según se detalló en el comunicado, la interrupción del servicio se extenderá desde las 8 hasta las 13 horas y afectará a distintos sectores de la ciudad.
Las zonas alcanzadas por la suspensión del suministro serán:
- Zona de Chacras.
- Barrio Otaño: desde calle Misiones hacia el sur y desde la Ruta Nacional 17 hasta Bellomo.
Además, entre los usuarios singulares afectados se encuentran el EPAS, el Vivero Municipal de Plaza Huincul y el Cementerio Municipal.