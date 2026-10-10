Qué anuncia el pronóstico para este sábado en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este sábado una jornada con cielo cubierto en la comarca petrolera. La lluvia ¿dará un respiro?. En principio, no se observa descarga de agua hasta mañana.
La temperatura máxima será de 12° Centígrados y la mínima de 10°. El viento se presentará del noeste a 24 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad. Para la noche, rotará al noreste a 22 kilómetros con ráfagas de 37 kilómetros.
El cielo estará cubierto en el día y continuará así a la noche.
Para el domingo se espera una temperatura máxima de 17° y la mínima de 13° Centígrados.