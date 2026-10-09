Plaza Huincul fue sede de un nuevo encuentro de mini básquet

Participaron distintas instituciones de ambas localidades

Se llevó a cabo un nuevo encuentro de mini básquet en la ciudad de Plaza Huincul, jornada que contó con la participación de la Escuela Municipal, el Club Petrolero Argentino y el Club Pérfora.

La actividad reunió a niños y niñas de las tres instituciones locales, quienes compartieron un espacio de práctica e intercambio en torno a esta disciplina.

Desde la Municipalidad de Plaza Huincul señalaron que mantienen el acompañamiento al desarrollo de propuestas deportivas orientadas a promover la participación y el acceso a las actividades físicas para las infancias y juventudes de la localidad.