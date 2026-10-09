Cutral Co: decomisaron alimentos vencidos y bebidas alcohólicas

Se trató de alimentos vencidos, bebidas alcohólicas sin autorización.

Como parte de los controles habituales, desde la subsecretaría de Comercio y Bromatología de Cutral Co se informó que se realizaron inspecciones en 31 comercios y dos domicilios particulares vinculados a la venta clandestina de bebidas alcohólicas.

Durante los operativos se decomisaron alimentos vencidos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, cigarrillos y medicamentos veterinarios y de uso humano, que se encontraban en lugares no habilitados para su comercialización.

Luego, los productos fueron trasladados desde las cámaras de Bromatología hasta la planta de residuos para su disposición final. Allí, los productos sólidos fueron incinerados y las bebidas, descartadas.

En los comercios donde se detectaron productos vencidos o ventas no autorizadas se labraron las actas correspondientes.

Las infracciones por productos vencidos y por la comercialización de medicamentos están contempladas en los artículos 25 y 32 de la Ordenanza 2379/13, respectivamente.

Si alguien quiere denunciar situaciones de irregularidad pueden dirigirse a las oficinas de la Ruta 22, al lado de la Casa de la Historia.

Será de lunes a viernes, de 8 a 13 h. O las denuncias por WhatsApp al 299 553 2521.