Cutral Co y la UNCo analizan nuevas propuestas de estudio para el 2027

Se reunieron las autoridades de la casa de altos estudios y del municipio.

La posibilidad de sumar nuevas propuestas universitarias para el año próximo fue analizada entre las autoridades locales y universitarias.

De este modo el intendente Ramón Rioseco se reunió con autoridades de la Universidad Nacional del Comahue, para conversar sobre las carreras que ya se dictan en Cutral Co y por las nuevas propuestas académicas para 2027.

Durante el encuentro, el jefe comunal también expresó su apoyo al reclamo por mayor financiamiento para las universidades nacionales y reafirmó el compromiso de la ciudad con la defensa de la educación pública.

Actualmente, con apoyo del municipio, la UNCo dicta en Cutral Co tres tecnicaturas: Agente Sanitario, Desarrollo Web y Farmacia, cuya primera camada egresará en 2027.

Rioseco y el rector de la UNCo, Christian Lopes, estuvieron junto a la vicerrectora, Lorena Higuera; la decana de la facultad Ciencias Mëdicas, Silvia Ávila y la subsecretaria de Cultura y Educación, Cintya Ferreyra Mesa.