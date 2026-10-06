Se llaman bitrenes pero son camiones ¿Cómo son estas enormes moles que van a transitar por la ruta 17 hacia Añelo?

Durante los próximos seis meses, habrá que calcular un viaje más lento para todos los vehículos por la dificultad de sobrepaso de estos camiones

En agosto de 2025 el gobierno nacional autorizó la circulación de camiones bitrenes en toda la Red Vial Nacional. Y esta semana el gobierno neuquino autorizó una prueba de seis meses para la circulación de estos vehículos únicamente por la ruta 17 entre Añelo y Plaza Huincul.

¿Qué diferencia hay entre camiones y bitrenes?

El bitren básicamente es un camión con dos acoplados, así que la primera diferencia es el largo. Cualquiera que haya ido detrás de un camión convencional sabe que tienen como máximo 18 metros de longitud, pero los bitrenes tienen entre 25 y 30 metros.

La otra diferencia es la capacidad de carga, los bitrenes pueden cargar un 75% más. Ello redunda en beneficios económicos porque se puede transportar más con menos viajes y aseguran que no rompen la ruta porque distribuyen mejor el peso entre los ejes. Y vienen equipados con limitadores físicos de 80 kilómetros por hora, no de control sino que directamente no pueden ir a más de 80 kilómetros y con tecnología aplicada a los frenos para evitar accidentes.

Y si son tan beneficiosos, ¿por qué es necesaria una prueba?

El gobierno de Neuquén quiere evaluar técnicamente cómo se comportan estos vehículos en dos configuraciones: un modelo corto de 22 metros (hasta 60 toneladas) y el modelo largo de 31 metros con un tope de hasta 75 toneladas.

Y únicamente por la ruta 17 entre Añelo y Plaza Huincul y un poco de la ruta 7 para llegar al depósito de arenas. Porque la prueba tiene relación directa con el transporte de arena para la perforación con fractura hidráulica, conocida como no convencional.

Como ya se ha informado, en cinco áreas cercanas a Cutral Co y Huincul, concesionadas a YPF, se realizarán perforaciones hacia la formación Vaca Muerta para extraer gas y exportarlo por la provincia de Río Negro a través de barcos.

Y para esas perforaciones son necesarias arenas de fractura que llegan principalmente desde Entre Ríos y en menor medida de otras canteras de Neuquén. Para el transporte de esa arena se están probando camiones con doble acoplado o bitrenes.

La ruta 17 está en condiciones aceptables, se puede transitar. Pero los bitrenes tienen dificultades para las curvas pronunciadas y los desniveles y el tramo tiene muchas subidas y bajadas, curvas también. Es previsible que el tránsito se haga bastante más lento, que todos los vehículos deban calcular su viaje a 80 kilómetros por hora porque casi no hay lugares de sobrepaso seguro y menos para vehículos que miden 30 metros y que rápidamente van a generar filas detrás. Esto último es una especulación, se deberá corroborar en la prueba.

La recomendación para quienes ya transitan por la ruta 17 es que calculen un viaje más lento previendo que no podrán ir a más de 80 kilómetros por hora. Será una prueba para todos los vehículos en la zona.