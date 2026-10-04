Plaza Huincul será parte de la prueba piloto de bitrenes hacia Vaca Muerta

Sobre la Ruta Provincial 17, en el tramo que une Plaza Huincul con Añelo, con continuidad hacia las rutas 7 y 17 hasta un depósito de arenas

La Provincia del Neuquén realizará durante seis meses una prueba piloto de bitrenes sobre la Ruta Provincial 17, en el tramo que une Plaza Huincul con Añelo, con continuidad hacia las rutas 7 y 17 hasta un depósito de arenas.

El objetivo es evaluar el comportamiento de estos vehículos y determinar si pueden mejorar la eficiencia del transporte de cargas vinculado al desarrollo de Vaca Muerta, sin superar los parámetros establecidos para la infraestructura vial.

El presidente de la dirección Provincial de Vialidad, José Dutsch, explicó que la prueba fue solicitada por la Cámara de Productores de la zona y permitirá analizar el funcionamiento de los bitrenes en condiciones reales de circulación.

Durante el ensayo se evaluarán dos configuraciones: una de aproximadamente 22 metros y hasta 60 toneladas, y otra de unos 31 metros y hasta 75 toneladas.

A diferencia de los camiones convencionales, los bitrenes cuentan con una mayor cantidad de ejes que permiten distribuir el peso de la carga. Vialidad realizará controles para verificar que circulen dentro de los límites establecidos por la normativa.

También se analizará su comportamiento en rotondas, giros y otros sectores del corredor que requieren maniobras específicas.

Al finalizar los seis meses, se determinará qué configuración resulta más adecuada y se evaluará una eventual habilitación de estos vehículos en los tramos correspondientes.

Además, Vialidad Neuquén analiza la posibilidad de incorporar otros corredores productivos, entre ellos uno entre Picún Leufú y la Zona Franca de Zapala para el transporte de alfalfa.