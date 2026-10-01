Corte programado de energía eléctrica afectará a un sector de Plaza Huincul

Del barrio Otaño

Copelco informó que este viernes 2 de octubre se llevará adelante un corte programado del suministro eléctrico en un sector de Plaza Huincul.

Según se indicó, la interrupción se realizará entre las 9:00 y las 14:00 horas, debido a tareas de despeje y mantenimiento de líneas de media tensión.

La suspensión del servicio afectará a usuarios ubicados en el barrio Otaño, específicamente en los siguientes sectores:

Desde Antártida Argentina a Misiones, entre avenida Mariano Moreno y José Villoldo.

Desde avenida Castagneus a avenida Antártida Argentina, entre Formosa e Hipólito Sánchez.

Avenida Mariano Moreno, entre Misiones y pasaje Santa Fe (vereda Este).

Desde Castagneus a Carmelo Galbato, manzanas 400, 401 y 402.

También informó que la interrupción alcanzará a distintos usuarios singulares, entre ellos el Centro de Salud B° Otaño, Jardín N° 3, Escuela N° 334, Lavadero Huinval, Bunker Oil, Ferretería Thiago, Inbeck, Panadería Fénix, El Pollito Ricotero, Destacamento Policial B° Otaño, Mercado Diego, El Agro y Vinoteca Entre Vinos.