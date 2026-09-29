Habrá corte de energía programado para este miércoles en Plaza Huincul

Se extenderá desde las 9:00 hasta las 14:00 horas

Copelco informó que este miércoles 30 de septiembre de 2026 se realizará una interrupción programada del suministro eléctrico en distintos sectores de Plaza Huincul, debido a tareas de despeje y mantenimiento de líneas de media tensión.

Según el comunicado, el corte se extenderá desde las 9:00 hasta las 14:00 horas y afectará a los asociados ubicados en las siguientes zonas: