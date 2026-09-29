Finalizó el aislamiento y vigilancia por hantavirus en Aluminé

Luego de 45 días de seguimiento epidemiológico, finalizó el período de aislamiento y vigilancia

El hospital Aluminé informó que, luego de 45 días de seguimiento epidemiológico, finalizó el período de aislamiento y vigilancia dispuesto para las personas que estuvieron expuestas a casos de hantavirus en la comunidad.

Durante este tiempo fueron monitoreados familiares del primer caso, trabajadores de salud y otras personas consideradas contactos de riesgo. El seguimiento incluyó controles diarios y análisis de laboratorio semanales.

Según informó el hospital, no se registraron nuevos casos entre las personas que permanecieron bajo vigilancia, por lo que finalizaron las medidas de aislamiento correspondientes.

Desde la institución destacaron el compromiso de las personas y sus familias, así como el trabajo coordinado de los equipos de salud locales y de otras localidades que brindaron apoyo durante la contingencia.

Concluida esta etapa, el hospital Aluminé retoma sus actividades habituales y mantiene las medidas de prevención y vigilancia epidemiológica.