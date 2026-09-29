Comarca: advierten por una estafa que apunta a personas que buscan mascotas perdidas

Personas que publican en redes sociales avisos por animales extraviados estarían siendo contactadas por desconocidos que aseguran haber encontrado a las mascotas y exigen dinero

Personas que publican en redes sociales avisos por animales extraviados estarían siendo contactadas por desconocidos que aseguran haber encontrado a las mascotas y exigen dinero para supuestamente devolverlas.

El mecanismo fue denunciado por una mujer que recientemente publicó la búsqueda de su gata. Según relató, pocos minutos después de realizar la publicación recibió un llamado desde un número desconocido. Del otro lado, una persona afirmó tener al animal y le reclamó el pago de una suma de dinero para entregárselo.

La mujer señaló además que el hombre que se comunicó con ella tenía acento paraguayo. Otro caso similar habría ocurrido con una amiga, quien también recibió un llamado después de publicar la búsqueda de su perro.

La rapidez de los contactos llamó especialmente la atención de las víctimas, ya que las llamadas se produjeron apenas unos minutos después de que los avisos fueran publicados en redes sociales.

Recomiendan no enviar dinero

Ante este tipo de situaciones, se recomienda extremar las precauciones y no realizar transferencias ni brindar datos personales ante un contacto que asegure tener una mascota perdida.

Antes de avanzar con cualquier encuentro, es conveniente solicitar fotografías o videos recientes del animal y realizar preguntas que permitan comprobar que efectivamente se trata de la mascota buscada. También se aconseja evitar compartir información sensible, como domicilios, datos bancarios, claves o códigos de seguridad.