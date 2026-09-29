Plaza Huincul: buscan profesionales de Recursos Humanos

Los interesados podrán presentar su CV hasta el miércoles 4 de octubre

Plaza Huincul, a través de la Oficina de Empleo de la subsecretaría de Capacitación, informó una nueva oportunidad laboral destinada a profesionales del área de Recursos Humanos.

Una empresa de la ciudad busca incorporar un/a licenciado/a en Recursos Humanos para sumarse a su equipo de trabajo.

Entre los requisitos excluyentes se solicita formación en Recursos Humanos, Relaciones Laborales, Administración de Empresas o carreras afines; conocimientos de la normativa laboral argentina, gestión de Convenios Colectivos de Trabajo y relaciones sindicales. También se requiere residencia en Plaza Huincul o zonas aledañas.

Como requisitos deseables, se valorarán conocimientos en normativas ISO/PASSMA, certificaciones de calidad y programas de salud ocupacional, además del manejo de herramientas analíticas como Excel avanzado y tableros de control KPI.

Los interesados podrán presentar su CV hasta el miércoles 4 de octubre en la Oficina de Empleo, ubicada en Av. del Libertador 517, barrio Central.

La recepción se realiza de lunes a viernes, de 8 a 22 horas, y los sábados de 8 a 19 horas.