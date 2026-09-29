Cutral Co participó de la Feria Internacional de Turismo 2026

La participación busca difundir los atractivos turísticos, culturales y recreativos de la localidad neuquina.

La ciudad de Cutral Co forma parte de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, que se desarrolla en el predio de La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La participación busca difundir los atractivos turísticos, culturales y recreativos de la localidad neuquina.

A través de Turismo Cutral Co, la ciudad participa de una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina, uno de los principales encuentros del sector turístico de la región, que se desarrolla del 26 al 29 de septiembre.

Durante la feria, Cutral Co presenta parte de su identidad y de su oferta turística, con especial énfasis en su reconocimiento como Capital Provincial de los Monumentos.