Qué anuncia el pronóstico para este jueves en Cutral co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este jueves una jornada con cielo cubierto en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 19° Centígrados y la mínima de 12°. El viento se presentará del oeste a 47 kilómetros con ráfagas de 67 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 44 kilómetros con ráfagas de 81 kilómetros.
El cielo estará cubierto en el día y a la noche se presentará mayormente despejado y ventoso.
Para el viernes se espera una temperatura máxima de 19° y la mínima de 8° Centígrados.