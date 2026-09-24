Qué anuncia el pronóstico para este jueves en Cutral co y Plaza Huincul

El viento se presentará con mayor intensidad hacia la noche.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este jueves una jornada con cielo cubierto en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 19° Centígrados y la mínima de 12°. El viento se presentará del oeste a 47 kilómetros con ráfagas de 67 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 44 kilómetros con ráfagas de 81 kilómetros.

El cielo estará cubierto en el día y a la noche se presentará mayormente despejado y ventoso.

Para el viernes se espera una temperatura máxima de 19° y la mínima de 8° Centígrados.