Alerta por viento: el colegio tecnológico y la UTN sin clases por la mañana

Ante la alerta roja vigente en la región, UTN-FRN se informó que quedaron suspendidas las actividades académicas del turno mañana de este jueves 24 de septiembre, tanto en la facultad Regional del Neuquén como en el colegio tecnológico UTN.
La medida se adopta de manera preventiva, para priorizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal de ambas instituciones.
Se continuará evaluando la situación y cualquier novedad respecto de los próximos turnos será informada a través de los canales oficiales.