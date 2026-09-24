Copa Neuquén: Empate con sabor a poco para Alianza en la primera fecha

Alianza ganaba 2 a 0 y terminó en empate

El equipo de Cutral Co tuvo su debut en la Copa Neuquén como local frente a Bicicross, comenzó ganando pero su rival terminó empatando el encuentro.

Alianza presentó un equipo con varias modificaciones en relación a su participación en el Regional. En los primeros minutos no encontraba conexiones entre sus jugadores pero con el correr de los minutos empezaron a encontrar pases y generar peligro.

Sobre el cierre del primer tiempo, Alianza logró abrir el marcador con el gol de Lucas Medina a los 39 minutos. El gol llegó de un córner desde la izquierda, la pelota quedó en los pies de Medina que la empujó a la red para el 1 a 0. No hubo mayores emociones y Alianza se fue al descanso ganando.

En la segunda mitad, Alianza comenzó dominando la pelota y logró ampliar el marcador a los 50 minutos con un nuevo gol de Lucas Medina para el 2 a 0 del Gallo. Parecía un encuentro controlado para Alianza pero Bicicross logró descontar a los 55 minutos luego de que el árbitro cobrara un penal sobre Villalobos. El mismo Villalobos cambió el penal por gol para el 2 a 1.

El descuento lo despertó a Alianza que intentó cerrar el marcador pero no logró estirar la ventaja pero no pudo concretarlas. Bicicross en una contra logró igualar el marcador a los 75 minutos del encuentro. Alianza tuvo sus ocasiones para volver a ponerse en ventaja en el marcador pero no las pudo aprovechar.

Bicicross terminó con un jugador menos por la expulsión por doble amarilla de Navarrete. En Alianza, el autor de los dos goles sintió una molestia y tuvo que ser sustituido. Además, Santiago Valenzuela hizo su debut en el primer equipo de Cutral Co.

En la próxima fecha, Alianza visita a la gente de Unión Vecinal por la segunda fecha de la competencia. Allí estará el equipo de 299 Deportes para transmitir el encuentro.