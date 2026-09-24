No habrá clases en el turno mañana en las escuelas de Cutral Co y Plaza Huincul

Desde el Distrito Educativo II, el Consejo Provincial de Educación se informó que ante la “emisión del alerta meteorológico por vientos fuertes” y para “preservar la seguridad de los estudiantes, trabajadores y familias, se suspenden la clases en el turno mañana”.
La medida se adopta para hoy 24 de septiembre de 2026 en los establecimientos educativos dependientes del Distrito Educativo II, según se indicó.
Las ráfagas a las 7, según la estación meteorológica de Copelco registran a 85 kilómetros por hora, del sector oeste.