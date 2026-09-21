La Liga de Robótica Neuquina avanza hacia la final provincial

La próxima instancia regional será en Plaza Huincul a mediados de octubre.

La Liga de Robótica Neuquina continúa su recorrido por la provincia con nuevas instancias regionales realizadas en Chos Malal y Villa La Angostura, que reunieron a cerca de 70 jóvenes y 40 prototipos.

En Chos Malal participaron más de 35 chicas y chicos con 16 robots, mientras que en Villa La Angostura fueron 30 jóvenes y 21 prototipos los que compitieron en desafíos de sumo, mini sumo y fútbol robótico.

Las actividades son impulsadas por la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE), a través de la Red Neuquina de Robótica e Innovación, con el objetivo de promover el acceso a la ciencia, la programación y la tecnología en distintas localidades.

La próxima instancia regional será en Plaza Huincul a mediados de octubre. El recorrido culminará el 31 de octubre en el Estadio Ruca Che, en Neuquén capital, con la gran final provincial que reunirá a clubes, escuelas y nodos de robótica de toda la provincia.