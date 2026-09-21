Corte programado de energía afectará a un sector de Cutral Co este martes

La interrupción del servicio está prevista entre las 9:00 y las 12:00 horas.

Copelco informó un corte programado del suministro eléctrico para este martes 22 de septiembre, debido a trabajos de despeje de líneas de media tensión. La interrupción se extenderá durante tres horas y alcanzará a vecinos del barrio Parque Este y Progreso.

Según el aviso difundido por la cooperativa, la interrupción del servicio está prevista entre las 9:00 y las 12:00 horas.

El corte afectará a asociados ubicados en el barrio Parque Este, específicamente en el sector comprendido desde Ñorquinco hasta Laguna Mellizo y desde Auquino hasta Mari Menuco.

Además, de 09 hs a 11 hs en barrio Progreso, desde Benazar hasta Hipólito Irigoyen y desde Canal colector hasta 12 de octubre. Desde 12 de octubre a Cabo Belardes y desde Hipólito Irigoyen a Colon

Usuarios singulares: Cementerio – Cablevisión Amplificadores