Picún Leufú será escenario de un encuentro provincial sobre el acceso y la tenencia de la tierra

El debate incluirá la legislación vigente, los modelos de producción y la función social de la tierra.

La jornada se realizará el sábado 26 de septiembre y reunirá a chacareros, pequeños productores, organizaciones y comunidades mapuches. El debate incluirá la legislación vigente, los modelos de producción y la función social de la tierra.

El acceso a la tierra, su tenencia y el destino de los recursos naturales volverán a ocupar el centro de la discusión en Neuquén. Esta vez, el ámbito elegido será Picún Leufú, donde el próximo sábado 26 de septiembre se desarrollará el Encuentro Provincial “Por la Tierra, el Agua y la Semilla”.

La convocatoria apunta a reunir a chacareros, pequeños productores, organizaciones y comunidades mapuches interesadas en debatir, intercambiar experiencias y construir propuestas comunes sobre el uso y la tenencia de la tierra.

La jornada se presenta bajo una consigna que sintetiza el eje del encuentro: “Territorio, producción, comunidades y futuro”. El planteo pone en discusión no solo las condiciones de acceso a la tierra, sino también su relación con la producción, el agua y las semillas.

Una agenda atravesada por la producción y los derechos

El programa comenzará a las 9 con una mesa de expositores que abordará tres cuestiones centrales: la legislación vigente, los modos de producción y la función social de la tierra.

A las 12 está previsto un receso, durante el cual los participantes podrán compartir alimentos. Luego, a las 13.30, se desarrollará un trabajo en comisiones con el objetivo de distribuir consignas y avanzar en el intercambio de propuestas.

La actividad continuará a las 16 con una exposición plenaria. En esa instancia se prevé conformar una comisión redactora encargada de elaborar el documento final, que será sometido a votación.

El esquema busca que las discusiones no queden limitadas al intercambio de opiniones, sino que puedan traducirse en un documento consensuado entre los participantes.

Agua, semillas y comunidades

La convocatoria también contempla cinco ejes de trabajo: producción familiar, gestión del agua, semillas nativas y criollas, comunidades y territorio, y derechos y legislación.

Se trata de temas que confluyen en una misma discusión: las condiciones en las que se produce, se habita y se utiliza la tierra, así como los derechos de quienes desarrollan allí sus actividades.

El desafío será convertir ese punto de partida en acuerdos concretos y plasmarlos en un documento que refleje las conclusiones del debate provincial.