Invitan al primer conversatorio interinstitucional de prevención del suicidio, en Cutral Co

Está prevista la participación de representantes de Salud y Salud Mental, bomberos y los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul

El equipo de Salud de La Libertad Avanza de Cutral Co realizará el Primer Conversatorio Interinstitucional de Prevención del Suicidio, una actividad destinada a generar un espacio de información y diálogo sobre las herramientas disponibles para la prevención y atención ante situaciones de riesgo.

El encuentro tendrá lugar el domingo 27 de septiembre, a las 18, en la Casa de la Libertad, ubicada en Salta 44 de Cutral Co, con entrada libre y abierta a toda la comunidad.

Durante la jornada se explicará cómo intervienen las distintas instituciones ante una situación de riesgo suicida, cuáles son los protocolos de actuación vigentes, cómo se activan y de qué manera se articula el trabajo entre los organismos involucrados.

Según informaron desde la organización, está prevista la participación de representantes de Salud y Salud Mental, Bomberos y los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul, además de otros actores relacionados con la prevención y atención de esta problemática.