Hallaron una persona sin vida dentro de una obra en construcción en Añelo

Una persona fue encontrada sin vida durante la mañana de este lunes dentro de una obra en construcción ubicada en Añelo, frente al Eco Hotel y en inmediaciones del Parque Industrial de la localidad.
El hallazgo generó un importante despliegue policial en el predio, donde se desarrollaron las primeras actuaciones para establecer las circunstancias del hecho.
Hasta el momento, las autoridades no informaron la identidad de la persona fallecida ni precisaron las circunstancias en las que se produjo el deceso.
La investigación se encuentra en curso y se aguarda información oficial que permita esclarecer lo ocurrido.