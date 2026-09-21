Cutral Co: avanza la repavimentación de calle Juan Manuel de Rosas en Parque Oeste

La intervención comprende una superficie aproximada de 5.200 metros cuadrados

Cutral Co avanza con los trabajos de repavimentación sobre calle Juan Manuel de Rosas, entre José Hernández y Lácar, en el barrio Parque Oeste.

El intendente Ramón Rioseco recorrió este lunes el sector para supervisar el desarrollo de la obra, que contempla la renovación completa de la carpeta asfáltica a lo largo de 650 metros lineales.

De acuerdo con lo informado por la secretaría de Obras Públicas, la intervención comprende una superficie aproximada de 5.200 metros cuadrados y busca mejorar las condiciones de circulación vehicular en ese sector de la ciudad.

Durante la recorrida, el municipio informó además que se ejecutan trabajos de pavimentación en el barrio Brentana y que están previstas tareas de repavimentación en el barrio Ruca Quimey.