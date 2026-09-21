Cutral Co: avanza la repavimentación de calle Juan Manuel de Rosas en Parque Oeste

Cutral Co avanza con los trabajos de repavimentación sobre calle Juan Manuel de Rosas, entre José Hernández y Lácar, en el barrio Parque Oeste.
El intendente Ramón Rioseco recorrió este lunes el sector para supervisar el desarrollo de la obra, que contempla la renovación completa de la carpeta asfáltica a lo largo de 650 metros lineales.
De acuerdo con lo informado por la secretaría de Obras Públicas, la intervención comprende una superficie aproximada de 5.200 metros cuadrados y busca mejorar las condiciones de circulación vehicular en ese sector de la ciudad.
Durante la recorrida, el municipio informó además que se ejecutan trabajos de pavimentación en el barrio Brentana y que están previstas tareas de repavimentación en el barrio Ruca Quimey.