El acusado por el homicidio en la Fiesta del Asado irá a juicio

Por el homicidio de Milton Albino Rezuc

El acusado, K. F. M., está imputado por homicidio simple por la muerte de Milton Albino Rezuc, quien falleció el 27 de marzo tras permanecer 20 días internado.

El juez de garantías Eduardo Egea dispuso el pase a juicio de K. F. M., acusado por el homicidio de Milton Albino Rezuc, ocurrido durante la última edición de la Fiesta del Asado en Zapala.

La resolución se tomó durante una audiencia de control de acusación realizada el viernes, en la que se analizaron las pruebas que serán presentadas durante el debate. La fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, atribuyó al acusado el delito de homicidio simple en carácter de autor y solicitó que sea juzgado por un tribunal integrado por tres jueces.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 7 de marzo de 2026, alrededor de las 3:15, en el predio ubicado en las calles Avellaneda y Zeballos. De acuerdo con la teoría fiscal, el imputado llegó al lugar junto con otra persona y comenzó a golpear a un hombre y al hijo de Rezuc.

La acusación sostiene que Rezuc intervino para defenderlos y que, en ese momento, K. F. M. extrajo un cuchillo de 27 centímetros y lo apuñaló en el abdomen.

Como consecuencia de la herida, Rezuc permaneció internado durante 20 días en el hospital de Zapala y finalmente falleció el 27 de marzo.

Durante la audiencia, la querella adhirió a la acusación fiscal. La defensa, en tanto, no formuló objeciones respecto de los hechos atribuidos ni de la calificación legal, aunque anticipó que presentará una teoría del caso diferente durante el juicio.

Entre las pruebas admitidas se encuentran los testimonios de médicos que atendieron a la víctima, una médica forense que realizó la autopsia y profesionales que participaron de la intervención quirúrgica y de la atención durante su internación.

También declarará una persona que intervino en el análisis de las cámaras de seguridad del predio y otros testigos que presenciaron el hecho.

Finalmente, el juez Egea tuvo por controlada la acusación de la Fiscalía y la querella y dispuso el pase a la etapa de juicio, cuya fecha será determinada por la Oficina Judicial.