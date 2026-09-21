Zoonosis realizará una campaña de castraciones gratuitas en el barrio Centenario

Habrá dos dias para caninos y tres para gatos

La comisión vecinal del barrio Centenario de Plaza Huincul confirmó la realización de una jornada de castraciones gratuitas de caninos y felinos a cargo del personal de Zoonosis. Las intervenciones se llevarán a cabo en las instalaciones comunitarias entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre.

La asignación de turnos es gestionada directamente por la presidenta de la comisión vecinal mediante la línea telefónica 299 5 342. El cronograma de atención se estructuró según la especie: