Zoonosis realizará una campaña de castraciones gratuitas en el barrio Centenario

La comisión vecinal del barrio Centenario de Plaza Huincul confirmó la realización de una jornada de castraciones gratuitas de caninos y felinos a cargo del personal de Zoonosis. Las intervenciones se llevarán a cabo en las instalaciones comunitarias entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre.
La asignación de turnos es gestionada directamente por la presidenta de la comisión vecinal mediante la línea telefónica 299 5 342. El cronograma de atención se estructuró según la especie:
- 28 y 29 de septiembre: Atenciones destinadas a caninos.
- 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre: Jornadas reservadas para felinos.