Los ingresos provinciales de Neuquén crecieron más que los gastos y ello sostiene la obra pública

El cierre mensual de julio fue con superavit, es decir, que hubo un resto de dinero a favor en las cuentas bancarias

Según el análisis de los equipos técnicos del ministerio de Economía, Producción e Industria, los ingresos corrientes crecieron 18 por ciento en términos reales durante los primeros siete meses del año, mientras que los gastos corrientes aumentaron 7,8 por ciento. El superávit representa alrededor del 4 por ciento de los ingresos totales de la provincia.

El incremento se explica en la suba del precio del barril de petróleo que se registró principalmente por la guerra en Medio Oriente. Y si bien hubo un descenso marcado por una tregua en meses anteriores, hoy está en los 100 dólares el barril, el doble de lo previsto para este año. Se estima que permanecerá cerca de los 80 dólares en los próximos meses.

Sin embargo, los gastos provinciales en muchos casos está atado a la inflación, principalmente la masa salarial con índices que son superiores a los previstos también.

Por eso se resaltó desde el gobierno de Neuquén que el cierre de julio sea un superávit financiero cercano a los 200.000 millones de pesos, mientras que la inversión acumulada en infraestructura superó los 500.000 millones.

La secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, destacó que el desempeño fiscal permite sostener la inversión pública sin comprometer el equilibrio de las cuentas. “Los ingresos han crecido muy por encima de los gastos, lo cual genera que a julio de este año nosotros cerremos con un superávit financiero de unos 200 mil millones de pesos”, sostuvo.

Más recursos propios y mayor inversión

Más del 84 por ciento de los ingresos corrientes de Neuquén son de origen provincial. La mayor incidencia de los recursos propios está vinculada al crecimiento de la actividad hidrocarburífera y de las regalías petroleras.

Pogliano explicó que el aumento del precio del barril permitió compensar parte del impacto de una inflación superior a la prevista al momento de elaborar el presupuesto. “Todas las consultoras están estimando que la inflación anual va a estar arriba del 30 por ciento”, señaló.

En este contexto, la provincia aceleró la ejecución de obra pública. A julio, la inversión en infraestructura ya superó los 500.000 millones de pesos y el Ejecutivo proyecta cerrar el año con más de un billón de pesos destinados a obras.

“La diferencia entre el 18 por ciento y el 4 por ciento es lo que nosotros hemos logrado invertir en obras”, afirmó Pogliano. Entre las principales inversiones mencionó rutas, establecimientos educativos y hospitales.

Vaca Muerta: una producción que sigue creciendo

Neuquén produce actualmente alrededor de 650.000 barriles de petróleo por día y proyecta alcanzar los 700.000 hacia fin de año. De concretarse, representaría un crecimiento promedio del 24 por ciento respecto del año anterior.

La funcionaria sostuvo que la tendencia de expansión de la producción podría mantenerse hacia 2030 y destacó el impacto que tiene sobre los recursos provinciales. Neuquén percibe el 12 por ciento del valor neto del barril en concepto de regalías, uno de los principales ingresos vinculados a la actividad.

El reclamo por la coparticipación

El crecimiento de los recursos propios también profundizó el reclamo de Neuquén por una actualización del esquema de coparticipación federal. Según Hacienda, la provincia recibe alrededor de 120.000 millones de pesos por este concepto, que representa una proporción cada vez menor de sus ingresos corrientes.