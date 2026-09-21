Buscan a Homero, el chivito que le robaron a una familia de Plaza Huincul

En el barrio Otaño

Una familia de Plaza Huincul busca desesperadamente a Homero, un chivito que, según señalaron, fue robado en las inmediaciones del barrio Otaño.

El animal desapareció en la zona de avenida Misiones, hacia el final de la calle, mano derecha, ingresando hacia el sector de chacras. La familia sostiene que Homero fue llevado del lugar y solicita ayuda a los vecinos para poder recuperarlo.

Homero es la mascota de un niño de 5 años, quien jugaba habitualmente con el animal y se encuentra muy afectado desde su desaparición.

La familia pide que quien tenga información sobre el chivito o conozca su paradero se comunique únicamente por WhatsApp al 299 5780012.