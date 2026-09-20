Techint finalizó la soldadura del oleoducto Duplicar Norte en Vaca Muerta

Permitirá ampliar progresivamente la capacidad de evacuación de petróleo de la Cuenca Neuquina

La obra, de 207 kilómetros de extensión, permitirá ampliar progresivamente la capacidad de evacuación de petróleo de la Cuenca Neuquina hasta superar los 500.000 barriles diarios.

Techint Ingeniería & Construcción concretó la última soldadura en línea regular del proyecto Duplicar Norte, un nuevo oleoducto troncal de 207 kilómetros desarrollado para Oleoductos del Valle (Oldelval) en la Cuenca Neuquina.

La finalización de esta etapa representa un avance clave para la puesta en marcha de la infraestructura, que ahora continuará con las pruebas operativas, la integración de sistemas y las tareas necesarias para su incorporación al sistema troncal de transporte de Oldelval.

El proyecto fue diseñado para acompañar el crecimiento de la producción de petróleo de Vaca Muerta y ampliar la capacidad de transporte hacia los principales puntos de evacuación de la cuenca.

La ejecución de la obra demandó una importante planificación logística y la participación de personal especializado. Durante los trabajos se alcanzó un pico de aproximadamente 850 trabajadores y profesionales operando de manera simultánea a lo largo de la traza.

Uno de los principales objetivos del Duplicar Norte es contribuir a resolver las restricciones existentes en el transporte de crudo de la Cuenca Neuquina, frente al sostenido incremento de la producción no convencional.

Una vez completadas las etapas restantes e integrado al sistema de Oldelval, el proyecto permitirá elevar la capacidad global de evacuación de petróleo de la cuenca por encima de los 500.000 barriles diarios.

La nueva infraestructura se suma así a las obras estratégicas que buscan acompañar el crecimiento de Vaca Muerta y generar mayores condiciones para el transporte de petróleo hacia los mercados de destino y las alternativas de exportación.