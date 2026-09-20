Salud: Así atenderán los centros de Pampa y Otaño esta semana

Los centros de salud de los barrios Pampa, en Cutral Co, y Otaño, en Plaza Huincul, brindarán atención de lunes 21 al viernes 25 de septiembre, con servicios de medicina general, obstetricia, odontología y otras especialidades.
Los centros de salud de los barrios Pampa y Otaño contarán esta semana con atención ampliada, de 8 a 20 horas, para facilitar el acceso de los vecinos a distintas prestaciones médicas.
La atención incluirá servicios de medicina general, obstetricia y odontología, de acuerdo con el cronograma establecido para cada establecimiento. Además, se brindarán consultas de pediatría y odontopediatría en días determinados.
Desde los centros de salud se informó que los turnos estarán disponibles durante el día y se asignarán hasta completar el cupo diario. Por este motivo, se recomienda a los vecinos reservar su turno con anticipación.
Cronograma de atención
Centro de Salud Pampa – Cutral Co
- Lunes 21: Medicina general y obstetricia.
- Martes 22: Medicina general, pediatría y odontología.
- Miércoles 23: Medicina general y odontología.
- Jueves 24: Medicina general, odontología y obstetricia.
- Viernes 25: Medicina general.
Dirección: Tucumán y Santa Teresita, Cutral Co.
Centro de Salud Otaño – Plaza Huincul
- Lunes 21: Medicina general y odontología.
- Martes 22: Medicina general, odontopediatría y obstetricia.
- Miércoles 23: Medicina general.
- Jueves 24: Medicina general, odontología y obstetricia.
- Viernes 25: Medicina general.