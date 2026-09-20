Alianza no pudo con Rio Grande y perdió tres puntos importantes por el Torneo Regional

El Gallo perdió como local por la minima

Los dirigidos por Lencina no tuvieron un buen partido en la jornada de hoy por el Torneo Regional frente a Río Grande y perdió el invicto por 1 a 0 en un partido muy igualado.

La primera mitad entre Alianza y Río Grande fue bastante igualada, el equipo de Cutral Co logró mantener la pelota pero sin generar peligro en el arco de su rival. La visita logró 2 remates al arco que pudo contener el arquero de Alianza Tomás Capdevila para mantener el 0 en su arco.

Luego de los primeros 25 minutos Alianza mejoró en el terreno de juego logrando generar más ocasiones de peligro en el arco de Río Grande con un tiro en el travesaño de Alejandro Díaz. La primera mitad terminó igualada pero Alianza se quedó con mejores sensaciones que su rival.

La segunda mitad fue un calco al primer tiempo. Río Grande tuvo sus ocasiones pero nuevamente el arquero de Alianza respondió para mantener la igualdad. Alianza empujaba pero no logró abrir el marcador.

A los 39 minutos del segundo tiempo, Río Grande se puso en ventaja con el gol de Bautista Retamoso. Alianza buscó la igualdad pero no pudo en los minutos finales. Alianza tuvo algunas bajas durante el encuentro, Matías Kucich tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo y en el segundo Joaquín Rikemberg también se retiró con una molestia.

Alianza continúa como líder de la Zona 12 con 9 unidades, Independiente es el nuevo escolta con 5 puntos, Maronese y Río Grande tienen 4 unidades cada uno. En la próxima fecha, Alianza visita a Maronese en el oeste neuquino mientras que Independiente visita a Río Grande.