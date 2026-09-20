Figueroa anunció una nueva inscripción a las Becas Gregorio Álvarez

Se elevarán los topes de ingresos familiares para que más estudiantes puedan acceder al beneficio.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció que se reabrirán las inscripciones a las Becas Gregorio Álvarez para incorporar nuevos beneficiarios y ampliar el alcance del programa.

Según explicó, se elevarán los topes de ingresos familiares para que más estudiantes puedan acceder al beneficio. Durante 2025, más de 20.000 alumnos fueron alcanzados por el sistema de becas.

La ampliación también contempla a estudiantes universitarios que se encuentran en los dos últimos años de sus carreras. “No podemos perder a un chico a punto de recibirse porque no tiene los ingresos para continuar la cursada”, sostuvo el mandatario.

Figueroa también destacó otras inversiones provinciales en educación, entre ellas los $16.000 millones destinados al Plan Pehuén, que contempla la entrega de 40.000 netbooks y 7.000 tablets, además de capacitaciones para docentes.

En materia de infraestructura escolar, informó que actualmente se construyen 100.000 metros cuadrados de nuevos establecimientos y que ya se realizaron intervenciones en 43 de las 65 escuelas contempladas para avanzar en la eliminación de las aulas tráiler.

Además, durante el receso escolar se ejecutó un plan de mantenimiento en 288 establecimientos, con una inversión de $56.000 millones de recursos provinciales.