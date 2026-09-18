Ecopetrol y la cámara CEIHA se unen en una alianza estratégica orientada a la industria hidrocarburífera

Hoy se hizo la presentación de Volvo Importadora y Shacman Barakat, con máquinas y equipamientos.

La empresa Ecopetrol Servicios y la Cámara Empresarial de Cutral Co y Plaza Huincul, CEIHA, presentaron hoy una alianza estratégica para desarrollar y fomentar la actividad hidrocarburífera en la comarca petrolera.

Para la propuesta invitaron a Volvo Importadora y Shacman Barakat, que presentaron algunos de los equipos y maquinarias que pueden volcarse a la actividad petrolera.

“Esta alianza refleja precisamente el espiritu que queremos para esta comarca: el sector privado local y las grandes empresas de la industria trabajando de la mano”, indicaron. Las firmas invitadas ofrecerán capaitación y vehículos para fortalecer las operaciones.

“Esta alianza nace de una visión compartida: la de construir soluciones más eficientes, más seguras y más sostenibles, sin perder de vista que detrás de cada avance tecnológico hay personas, familias y comunidades enteras que se benefician directamente”, describieron.

Desde Ecopetrol agradecieron a Gabriel Cherqui, quien gestionó y concretó “un proyecto que representa un paso importante para nuestra compañía y, sobre todo, para esta región”.

A su turno, Cherqui, después de xpresar que pertenece a la Confederación Mapuche de Neuquén, pero además es uno de los empresarios mapuche que tiene hoy la actividad hidrocarburífica en la zona.

“Venimos a acompañar este este evento tan importante, el crecimiento que tiene que ser así debería ser y así tiene que ser para toda la sociedad”, dijo Cherqui. Agregó que el GNL es uno de los “proyectos que anhela el país, es uno de los proyectos que anhela Neuquen específicamente y cada una de las esperanzas de las personas que viven diferentes lugares”.

“Lo que sí estamos acá para expresar que esto Cutral Co tiene que tener la prioridad. Toda esta gente que está acá que son empresarios pymes de y por eso estamos apoyando este desarrollo, con esta presentación para que sepan todo lo que nos escuchen y todo lo que nos ven, que hay gente muy capacitada, que hay empresas que son locales y que tanto como YPF como el gobierno provincial, nacional deben tenerlos en cuenta”, concluyó.

Desde la empresa anfitriona, Walter Farías describió que la firma nació en 2014 como un emprendimiento local especializado en movimiento de suelos y obras civiles. Actualmente, la empresa presta servicios de mantenimiento de caminos y obras generales para Pluspetrol en Añelo, además de ejecutar proyectos de infraestructura urbana en Cutral Co, en la obra pluvioaluvional.

“Trabajamos con un 100% de mano de obra local”, enfatizó Walter. Destacó que el futuro desarrollo de los proyectos de GNL representará una gran oportunidad para dinamizar el trabajo articulado entre grandes empresas y pymes locales. En relación con el mercado laboral, reconoció que la formación de mano de obra calificada exige una labor continua y sostenida en la región.

Por parte de las firmas proveedoras de maquinaria y tecnología, Federico Coniglio, referente comercial de Import Trade S.A. (comercializadora de Volvo y SDLG), detalló la proyección comercial en la provincia. Tras afianzar bases en Añelo y Centenario desde 2023 para dar servicio al sector de oil & gas, la firma proyecta la apertura de un nuevo punto de venta en Cutral Co.

Durante la jornada, la empresa exhibió una excavadora Volvo de 22 toneladas y repasó su línea de equipos, que abarca excavadoras de 5 a 50 toneladas, camiones articulados, rodillos vibradores y motoniveladoras.

Por su parte, Gustavo Manzur, referente comercial de Barakat equipamiento pesado, expuso la representación oficial de la marca de camiones Shacman en Río Negro y Neuquén, junto con la distribución de hidrogruas TKA, semirremolques Cormetal y autoelevadores.

Manzur presentó las unidades Shacman X5000 (de 420 HP con hidrogrua) y L3000 (de 300 HP), destacando que están configuradas para el enganche de semirremolques, bateas, tanques y equipos térmicos en versiones 4×2 y 6×2. Asimismo, confirmó que ofrecerán capacitaciones técnicas y jornadas de prueba (demos) sobre el camión para los operadores de la zona, agradeciendo la invitación de la Cámara de Comercio Empresarial y el uso del predio de Ecopetrol.

Luego Adrián Gómez, representante de S I A Servicios Petroleros, empresa radicada en Vista Alegre y con 11 años de operaciones continuas en la zona de Añelo. Gómez detalló la oferta de equipos destinados a la asistencia directa en pozos petroleros, que incluye el alquiler de manipuladores telescópicos con capacidad para 16 toneladas (utilizados para el movimiento de tubing y herramientas pesadas), manipuladores de 3.500 kg, plataformas de elevación de hasta 28 metros de altura, torres de iluminación y tráilers.

Para reforzar los estándares de seguridad, la empresa brinda inducciones operativas y facilita sus unidades para que los trabajadores certifiquen sus competencias ante entes reguladores.

A la presentación asistieron el presidente del Concejo Deliberante de Plaza Huincul, Daniel Vidondo, la secretaria de Capacitación, Soledad Almendra, el jefe de Gabinete de Cutral Co, Walter Mardones, el presidente de la cooperativa Copelco, Máximo Cisneros, entre otros.



