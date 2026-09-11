Se cumplió el pronóstico y cae nieve en Cutral Co y Plaza Huincul

La sensación térmica a las 8° fue de 3° bajo cero.

Desde temprano empezó a observarse la presencia de nieve en Cutral Co y Plaza Huincul, tal como se había adelantado desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC-

La temperatura a las 8:30 de este viernes, es de 2° aunque la sensación térmica es de 3° bajo cero. La máxima estimada es de solo 4° Centígrados. La mínima será de 3° bajo cero hacia la noche.

El viento será del sector sudeste a 32 kilómetros en la hora con ráfagas de 41 kilómetros. Para la noche, rotará al este a 19 kilómetros con ráfagas de 25 kilómetros.

En cuanto al cielo se anuncia la presencia de nevadas débiles en el día y para la noche estará parcialmente nublado.

Para el sáado se espera una mínima de 7° Centígrados de máxima y la mínima de 0°.