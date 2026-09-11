CPEM 43: desde la Cámara de Comercio y la empresa Lahue se explicó como hacer CV e iniciar una búsqueda laboral

Se habló sobre cómo se realizan las entrevistas laborales y la mejor manera de hacer un CV

En la jornada del miércoles se realizó una charla con alumnos y alumnas del CPEM 43 relacionada con la insersión laboral de quienes terminan sus estudios.

Organizada por el área de Sociales del CPEM 43, contó con la presencia del gerente de Lahue y de Fabian Schwab, presidente de la Cámara de Comercio. Durante la charla se habló de cómo se desarrolla una entrevista laboral, qué debe tener como datos importantes un CV y qué se considera a la hora de contratar a una persona.

Además se resaltó la importancia de finalizar los estudios secundarios y animaron a los asistentes a convocar a otras personas de su entorno que no cuentan con ese título, ahora imprescindible para conseguir un trabajo.

“La charla se realizó con el fin de brindar a los alumnos una mirada de la realidad local en cuanto al mercado laboral actual y la importancia de que finalicen sus estudios secundarios y puedan compartir la experiencia con amigos y familiares que aun no dieron este paso”, se explicó desde la escuela.