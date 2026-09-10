Este es el pronóstico para el jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este jueves una jornada con cielo cubierto y lluvias débiles hacia la noche en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 16° Centígrados y la mínima de 6°. El viento se presentará del sur a 8 kilómetros con ráfagas de 19 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo sector a 18 kilómetros con ráfagas de 31 kilómetros.

El cielo estará cubierto en el día y a la noche se presentará con lluvias débiles y dispersas

Para el viernes se espera una temperatura máxima de 3° y la mínima de 2° bajo cero Centígrados.