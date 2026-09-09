Un corte programado de energía afectará a un sector de Cutral Co, este viernes

Copelco informó que este viernes 11 de septiembre se realizará un corte programado del suministro eléctrico en la ciudad de Cutral Co, debido a tareas de mantenimiento de una subestación transformadora.
La interrupción está prevista entre las 9:00 y las 11:00 horas y afectará a usuarios ubicados en el sector de barrio Aeroparque, específicamente desde avenida C. H. Rodríguez hasta Perisnek y desde Santa Teresita hasta Matorras.
Además, Copelco indicó que la suspensión alcanzará a usuarios singulares, entre ellos escuela N.º 102, Supermercado Quillen, Fe Steel, JR 2 Hermanos, Repuestos, Rotisería RC, La Cañerita, Radio La Roca y Cable Visión Amplificadores.