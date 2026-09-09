Un corte programado de energía afectará a un sector de Cutral Co, este viernes

En el barrio Aeroparque

Copelco informó que este viernes 11 de septiembre se realizará un corte programado del suministro eléctrico en la ciudad de Cutral Co, debido a tareas de mantenimiento de una subestación transformadora.

La interrupción está prevista entre las 9:00 y las 11:00 horas y afectará a usuarios ubicados en el sector de barrio Aeroparque, específicamente desde avenida C. H. Rodríguez hasta Perisnek y desde Santa Teresita hasta Matorras.

Además, Copelco indicó que la suspensión alcanzará a usuarios singulares, entre ellos escuela N.º 102, Supermercado Quillen, Fe Steel, JR 2 Hermanos, Repuestos, Rotisería RC, La Cañerita, Radio La Roca y Cable Visión Amplificadores.