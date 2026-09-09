Más de 300 docentes rindieron el primer examen del concurso de ascenso

Para cubrir cargos titulares de vicedirección en escuelas primarias comunes.

Un total de 319 docentes de toda la provincia de Neuquén rindieron el primer examen escrito del concurso de Ascenso de Jerarquía para cubrir cargos titulares de vicedirección en escuelas primarias comunes.

La evaluación se realizó el lunes en la escuela primaria N° 362 del barrio Z1 de Neuquén capital. La instancia forma parte del proceso de titularización de cargos de dirección y vicedirección que contempla distintos concursos durante septiembre.

Además, ya rindieron 17 aspirantes de Educación para Jóvenes y Adultos y 52 de Educación Especial, modalidad que contempla cargos de dirección y vicedirección.

El cronograma continuará durante septiembre con nuevas evaluaciones para cargos directivos de los niveles Primario e Inicial y de las distintas modalidades educativas.

Desde el Consejo Provincial de Educación destacaron que estos concursos buscan fortalecer los equipos de conducción, jerarquizar la carrera docente y garantizar mecanismos estatutarios transparentes para el acceso a cargos de responsabilidad institucional.