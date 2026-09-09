Cutral Co: la Casa del Joven ofrece actividades gratuitas para niños y niñas

Se desarrolla de lunes a viernes, tanto en horario de mañana como de tarde.

La Casa del Joven de Cutral Co invita a niños y niñas que cursan el nivel primario a participar de una propuesta de actividades recreativas, educativas y culturales que se desarrolla de lunes a viernes, tanto en horario de mañana como de tarde.

La iniciativa contempla actividades pensadas para acompañar el crecimiento y aprendizaje de los chicos y chicas en un espacio de encuentro, diversión y participación.

Entre las propuestas se encuentran educación física, natación, folklore y apoyo escolar, además de juegos, talleres y actividades orientadas a fortalecer los vínculos, los valores y la creatividad.

Las actividades se desarrollan en dos turnos: por la mañana, de 9:00 a 11:30 horas, y por la tarde, de 14:30 a 16:30 horas.

Desde la institución destacan que se trata de un espacio donde los niños y niñas pueden aprender, compartir con amigos y disfrutar de distintas propuestas durante la semana. En la calle General Paz, entre Neuquén y Maestros Neuquinos. Para mayor información: 299 456 5051.