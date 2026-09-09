Abrieron las inscripciones para el Torneo Femenino de Fútbol en Plaza Huincul

Hasta el lunes 21 de septiembre

Plaza Huincul informó que se encuentran abiertas las inscripciones para participar del Torneo Femenino de Fútbol, categoría Libre.

Las interesadas en formar parte de la competencia podrán realizar la inscripción de manera presencial desde este miércoles 9 hasta el lunes 21 de septiembre, en la dirección de Deportes de la Municipalidad de Plaza Huincul, ubicada en Pasaje Velo y avenida San Martín.

Desde el municipio indicaron que quienes necesiten realizar consultas o solicitar mayor información pueden comunicarse al 299 534 7590.