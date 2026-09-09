Plaza Huincul: dictarán un taller de electricidad para mujeres emprendedoras

Las actividades se llevarán a cabo en la subsecretaría de Capacitación

Plaza Huincul anunció la realización de un Taller de Electricidad para Mujeres Emprendedoras, destinado a quienes deseen adquirir conocimientos básicos y prácticos en el área.

La capacitación comenzará el jueves 8 de octubre y se desarrollará de 9:00 a 13:00 horas, con una propuesta orientada a aprender nociones de electricidad desde cero y incorporar herramientas prácticas que puedan ser de utilidad tanto en el ámbito personal como para emprendimientos.

Las actividades se llevarán a cabo en la subsecretaría de Capacitación, ubicada en avenida Libertador 517, Plaza Huincul.

Las interesadas en obtener mayor información o realizar consultas pueden comunicarse al 299 5351518.