Se suspendió el partido de Sub 15 entre Alianza y Petrolero por el Torneo Patagónico

Por insultos de ambas parcialidades en un partido de formativas

El encuentro de la categoría Sub 15 entre Alianza de Cutral Co y Petrolero Argentino, correspondiente a los cuartos de final del Torneo Patagónico, fue suspendido cuando restaban aproximadamente 10 minutos para la finalización y el marcador se encontraba empatado 2 a 2. La interrupción del juego se produjo debido a insultos registrados entre ambas parcialidades.

Tras la suspensión, las dos instituciones publicaron comunicados oficiales para fijar su postura respecto a los acontecimientos.

Posición del Club Alianza Desde el Club Social y Deportivo Alianza repudiaron cualquier hecho de violencia dentro y fuera del campo de juego, argumentando que este tipo de situaciones perjudican a los futbolistas, al desarrollo del fútbol formativo y al desarrollo normal de la competencia. A su vez, la entidad solicitó a sus simpatizantes un comportamiento adecuado y remarcó que las divisiones inferiores deben ser un espacio para disfrutar y alentar sin agresiones.

Posición del Club Petrolero Argentino Por su parte, el Club Petrolero Argentino expresó su rechazo ante las situaciones de insultos y violencia producidas en el entorno deportivo. La institución sostuvo que el fútbol formativo debe constituir un ámbito de aprendizaje, respeto y crecimiento sano para los deportistas, e invitó a las familias y simpatizantes a acompañar con responsabilidad entendiendo que las acciones de los adultos educan a los niños.