Alumnos del CPEM N° 20 se destacan en la Copa Robótica 2026 y fueron reconocidos por el municipio

Los estudiantes fueron recibidos este miércoles en la Municipalidad de Cutral Co

Alumnos del CPEM N° 20 de Cutral Co fueron reconocidos por su participación en la Semifinal Provincial de la Copa Robótica 2026 – Educabot, donde alcanzaron el puesto 34. Como reconocimiento a su desempeño, recibieron computadoras por parte de la Municipalidad.

Los estudiantes fueron recibidos este miércoles en la Municipalidad de Cutral Co por el intendente Ramón Rioseco, luego de su participación en la competencia provincial desarrollada en la EPET N° 11 de Zapala.

Durante el encuentro también estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, las profesoras que acompañaron a los jóvenes durante la competencia y familiares de la comunidad educativa.

Como reconocimiento al esfuerzo y compromiso demostrado, la Municipalidad de Cutral Co entregó una computadora a cada uno de los alumnos participantes.

Rioseco destacó el desempeño de los estudiantes y valoró su acercamiento a disciplinas vinculadas con la tecnología. “Nos sentimos orgullosos. El mundo que viene es el de la robótica y la inteligencia artificial. Si hay algo que no les pueden sacar es el estudio. Los felicito y a seguir estudiando”, expresó.

Por su parte, la profesora Noelia Mercado señaló que ninguno de los estudiantes contaba con una computadora y agradeció el acompañamiento recibido. Además, explicó que se trató de la primera participación del CPEM N° 20 en la Copa Robótica, pese a que los alumnos no cuentan con una cursada específica de robótica.

“Ellos no tienen la cursada de robótica, pero querían vivir la experiencia”, sostuvo Mercado, quien resaltó el entusiasmo de los jóvenes por participar y adquirir nuevos conocimientos vinculados con la tecnología.