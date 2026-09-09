La UTN FRN renovará sus autoridades y tendrá por primera vez una mujer al frente del Decanato

La ingeniera Patricia González asumirá como decana, sucediendo en el cargo al ingeniero Pablo Liscovsky.

La Facultad Regional del Neuquén de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN FRN) llevará adelante este jueves 10 de septiembre el acto de asunción de sus nuevas autoridades, dando inicio a un nuevo período de conducción institucional.

Durante la ceremonia, la ingeniera Patricia González asumirá como decana, sucediendo en el cargo al ingeniero Pablo Liscovsky. De esta manera, González se convertirá en la primera mujer en ocupar el Decanato en la historia de la Facultad Regional del Neuquén.

En tanto, el ingeniero Henry Torrico asumirá como vicedecano, en reemplazo del ingeniero Horacio Spesot.

El acto se desarrollará a partir de las 18:00 horas en el Centro Cultural Gregorio Álvarez, ubicado sobre calle Felipe Sapag, en el Barrio Uno de la ciudad de Plaza Huincul.

La renovación de autoridades representa un nuevo capítulo en la vida institucional de la UTN FRN y se enmarca en el proceso democrático de conducción de la Universidad. La nueva gestión tendrá entre sus principales desafíos continuar fortaleciendo la formación académica, la vinculación con el territorio y el aporte de la institución al desarrollo tecnológico y productivo de la región.

El cambio de autoridades también marcará el cierre de una etapa de gestión y el comienzo de un nuevo período para la Facultad, con la continuidad del compromiso institucional con la educación pública, la formación de profesionales y el desarrollo de la comunidad regional.