Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de “Ley Joaquín” sobre seguridad en predios deportivos y recreativos

Sus padres lucharon luego de su muerte en Junín de los Andes

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó por unanimidad, con 220 votos a favor, el proyecto conocido como ley Joaquín. La iniciativa establece la obligatoriedad de implementar medidas de seguridad en la instalación, sujeción y mantenimiento de estructuras como arcos, aros, postes y juegos de plaza ubicados tanto en espacios públicos como privados. Tras recibir media sanción, el proyecto continuará su tratamiento en el Senado.

El proyecto lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un adolescente de 12 años oriundo de Ramos Mejía que falleció el 4 de enero de este año durante un campamento en Junín de los Andes. Joaquín participaba de una actividad junto a exploradores del Colegio Don Bosco cuando se balanceó sobre el travesaño de un arco de fútbol. La estructura, de 7,40 metros de largo, 2,40 metros de alto y 160 kilos de peso, carecía de anclajes para asegurar su estabilidad, cayó sobre su pecho y le produjo la muerte.

A partir de lo ocurrido, sus padres Serena y Adrián impulsaron la propuesta bajo la consigna “Que el juego no cueste la vida”. La iniciativa ingresó al Congreso a través de la diputada Luciana Potenza y recibió modificaciones consensuadas durante el tratamiento en comisiones.

Medidas de seguridad y aplicación La ley establece condiciones mínimas para garantizar la estabilidad, sujeción y amortiguación de la infraestructura recreativa y deportiva, previniendo desprendimientos e impactos. Las instituciones deberán respetar las especificaciones de anclaje, peso y protección que correspondan a cada disciplina.

La Subsecretaría de Deportes de la Nación actuará como organismo coordinador para elaborar las guías y estándares técnicos mínimos. En tanto, cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán definir la autoridad de aplicación local, los mecanismos de supervisión y las multas en caso de incumplimiento.

Durante el debate en la cámara baja, se incorporó una propuesta del diputado Fernando de Andreis para implementar un plan de concientización destinado a dirigentes, docentes, familias y deportistas sobre los controles de seguridad. De Andreis detalló que tres chicos fallecieron por la caída de arcos mal amurados en los últimos diez meses, y que la problemática suma un total de 12 víctimas desde el año 2017.