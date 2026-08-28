Añelo recibirá un campus de fútbol mixto dictado por Carlos Mac Allister

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Añelo, en coordinación con el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura de la Provincia del Neuquén, convoca a chicos y chicas de la localidad a participar de un campus de fútbol mixto. La jornada de entrenamiento y formación se llevará a cabo el próximo 2 de septiembre.
La propuesta deportiva está dirigida a niños y niñas pertenecientes a las categorías 2011, 2012, 2013 y 2014. La convocatoria abarca tanto a deportistas federados como de carácter comunitario.
El dictado de las actividades estará a cargo de Carlos Mac Allister y el trabajo en el terreno de juego tendrá como principal objetivo el fortalecimiento de los aspectos técnicos y tácticos de los participantes.
El campus se desarrollará en las instalaciones de la cancha del Polideportivo Municipal. Desde la organización confirmaron que se trata de una actividad gratuita.
Las familias e instituciones interesadas en registrar a los jugadores deberán completar el trámite de inscripción obligatoria de manera virtual, accediendo al formulario digital dispuesto para tal fin por el área de Deportes municipal.