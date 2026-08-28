Añelo recibirá un campus de fútbol mixto dictado por Carlos Mac Allister

Las incripciones para participar ya están disponibles

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Añelo, en coordinación con el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura de la Provincia del Neuquén, convoca a chicos y chicas de la localidad a participar de un campus de fútbol mixto. La jornada de entrenamiento y formación se llevará a cabo el próximo 2 de septiembre.

La propuesta deportiva está dirigida a niños y niñas pertenecientes a las categorías 2011, 2012, 2013 y 2014. La convocatoria abarca tanto a deportistas federados como de carácter comunitario.

El dictado de las actividades estará a cargo de Carlos Mac Allister y el trabajo en el terreno de juego tendrá como principal objetivo el fortalecimiento de los aspectos técnicos y tácticos de los participantes.

El campus se desarrollará en las instalaciones de la cancha del Polideportivo Municipal. Desde la organización confirmaron que se trata de una actividad gratuita.

Las familias e instituciones interesadas en registrar a los jugadores deberán completar el trámite de inscripción obligatoria de manera virtual, accediendo al formulario digital dispuesto para tal fin por el área de Deportes municipal.

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