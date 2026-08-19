Tras los reclamos, vuelve el sistema de turnos por Whatsapps para realizar la licencia de conducir en Cutral Co

Se podrán enviar mensajes al 2996840831 y reservar un turno para el trámite

La Dirección de Licencias de Conducir, dependiente de la Secretaría de Control Urbano, se informó a la comunidad que a partir de hoy, miércoles 19 de agosto, se podrán solicitar turnos a través de WhatsApp.

Desde el municipio se informó que “esta nueva modalidad busca facilitar el acceso a los turnos y evitar esperas innecesarias, permitiendo que los vecinos puedan organizar con anticipación la realización de sus trámites”, pero en realidad es un regreso al sistema anterior que se daba por el sistema de mensajería y que se había retirado.

El sistema de entrega de números por la mañana fue insuficiente y generó múltiples esperas. Uno de los reclamos fue publicado por Cutral Co al Instante, por una persona que debió llegar tarde a su trabajo tres días consecutivos para hacer una fila sin conseguir turno.

Finalmente se decidió volver al sistema anterior. Se informó que para solicitar un turno deberán enviar un mensaje escrito por WhatsApp al 299 684 0831. El número estará habilitado exclusivamente para mensajes y no se recibirán llamadas telefónicas.

La Dirección de Licencias de Conducir, ubicada en Sarmiento 145, atiende al público de 8 a 13 hs.