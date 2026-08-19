ROSA ALICIA MERCADO

NECROLÓGICA QEPD

30/08/1953 – 19/08/2026



“Mamita: vivirás eternamente en nuestros corazones. Te vamos a extrañar, pero nunca te vamos a olvidar. Descansa en paz Rosita, te recordaremos. Tu esposo e hijos”.

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociada y comunican que sus restos, velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co serán inhumados el día 20/08/2026 a las 11:00 horas en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.