Este es el pronóstico para hoy miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas más intensas podrán llegar por la noche.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este martes una jornada con ascenso de la temperatura para la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 22° Centígrados y la mínima de 12°. El viento se presentará del oeste a 16 kilómetros con ráfagas de 30 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo sector a 22 kilómetros con ráfagas de 39 kilómetros.

El cielo estará mayormente cubierto en el día y a la noche se cubrirá.

Para el jueves se espera una temperatura máxima de 17° y la mínima de 9° Centígrados.