Este es el pronóstico para hoy miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este martes una jornada con ascenso de la temperatura para la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 22° Centígrados y la mínima de 12°. El viento se presentará del oeste a 16 kilómetros con ráfagas de 30 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo sector a 22 kilómetros con ráfagas de 39 kilómetros.
El cielo estará mayormente cubierto en el día y a la noche se cubrirá.
Para el jueves se espera una temperatura máxima de 17° y la mínima de 9° Centígrados.