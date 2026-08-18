Qué dice el pronóstico para este martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Habrá una leve brisa de viento.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este martes una jornada con el cielo despejado durante la mañana.

La temperatura máxima será de 16° Centígrados y la mínima de 9°. En cuanto al viento se presentará del noroeste a 11 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad. Para la noche, rotará al oeste a 9 kilómetros con ráfagas de igual intensidad.

El cielo estará despejado en el día y a la noche se prevé parcialmente nublado.

Para el miércoles se espera un aumento en la temperatura máxima que podría llegar a los 21° y la mínima de 11° Centígrados.