Qué dice el pronóstico para este martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este martes una jornada con el cielo despejado durante la mañana.
La temperatura máxima será de 16° Centígrados y la mínima de 9°. En cuanto al viento se presentará del noroeste a 11 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad. Para la noche, rotará al oeste a 9 kilómetros con ráfagas de igual intensidad.
El cielo estará despejado en el día y a la noche se prevé parcialmente nublado.
Para el miércoles se espera un aumento en la temperatura máxima que podría llegar a los 21° y la mínima de 11° Centígrados.